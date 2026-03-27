Beyond Success: Neue Firma für Führungskräfte gestartet

Publiziert am 27.03.2026

Daniela Haze Stöckli und Patricia Widmer haben im März 2026 die Firma «Beyond Success – Shaping Leaders & Careers» lanciert. Das Angebot richtet sich an Führungspersönlichkeiten und Organisationen und umfasst Executive Career Sparring & Branding, Leadership Development sowie Succession Planning, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die beiden Gründerinnen begleiten Klientinnen und Klienten bei der Positionierung auf C-Level und in Verwaltungsräten sowie beim Aufbau von Führungsstrukturen. Im Fokus stehen Fragen zur eigenen Rolle als Führungskraft, zur externen Wahrnehmung und zur Gestaltung von Übergängen und Nachfolgen in Unternehmen.

Widmer und Haze Stöckli kombinieren ihre fachliche Erfahrung mit einem Schwerpunkt auf Branding, Positionierung und Pitch. Ziel ist es, Führungspersönlichkeiten bei der Entwicklung eines konsistenten Profils und bei der Kommunikation nach aussen zu unterstützen.

«Führung beginnt mit Klarheit über sich selbst – und endet mit der Fähigkeit, andere zu überzeugen. Genau diese Brücke bauen wir gemeinsam mit unseren Klientinnen und Klienten», wird Mitgründerin Patricia Widmer zitiert. (pd/cbe)