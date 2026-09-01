Somedia: Neue Herausgeberin im Apothekenmarkt

Publiziert am 01.09.2026

Mit der Übernahme erweitert die Somedia Health AG ihr Portfolio um den Apothekenmarkt. AstreaApotheke ist die offizielle Kundenzeitschrift der Schweizer Apotheken und erscheint im Auftrag des Apothekerverbands PharmaSuisse, der auch die Markenrechte an Astrea hält. Das Heft kommt laut einer Mitteilung zehnmal jährlich auf Deutsch und Französisch heraus und liegt in rund 600 Apotheken der Deutschschweiz und der Romandie gratis auf. Das Fachmagazin AstreaBulletin richtet sich an Apothekenteams und interessierte Hausarztpraxen, erscheint zwölfmal jährlich in beiden Sprachen und enthält jeweils das ApothekenExtra mit Fachinformationen fürs Apothekenpersonal.

Personell soll sich laut Mitteilung nichts ändern: Sämtliche Mitarbeitenden würden übernommen, die Gesamtleitung bleibe bei Martin Bürki, die Redaktion bei Jürg Lendenmann und der Verkauf bei Thomas Schwabe. Die Healthcare Media AG wird als eigenständige Gesellschaft innerhalb der Somedia Health AG geführt.

Somedia Health bündelt die Gesundheitsaktivitäten der Somedia-Gruppe in den Bereichen Medien, Marketing und Kommunikation. Zum Portfolio gehören bereits die Rosenfluh Publikationen AG mit der Ärztezeitschrift Ars Medici sowie die Westschweizer Helvète Media Sàrl mit Salle d'attente, Gesundheitsecho, La Newsletter und Medizin Radar. Mitentwickelt wird die Gesundheitssparte gemäss Mitteilung mit dem Unternehmer und Strategieberater Niklaus Leemann, der als Teilhaber und Verwaltungsrat bei Somedia Health einsteigt.

Zu den finanziellen Bedingungen der Transaktion sowie zu den Gründen für den Verkauf seitens der Healthcare Consulting Group AG äussert sich die Mitteilung nicht. (pd/cbe)