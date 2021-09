Jacquemoud Stanislas ist eine der ältesten, traditionsreichsten Anwaltskanzleien in Genf, welche jährlich zu den «Top Law Firms» der Schweiz gewählt wird. Per 2021 hat die dritte Generation einen zusätzlichen Partner begrüsst. Diese Veränderung und Weiterentwicklung wurde zum Anlass genommen, die Markenidentität neu zu entwickeln und zu schärfen.

Mittels Einzelgesprächen sowie Roundtables wurden die Grundlagen für die Erarbeitung der neuen Markenidentität gemeinsam mit Jacquemoud Stanislas sowie dem lokalen Sparringpartner Apropos in kurzer Zeit erarbeitet. Auf dieser Basis entwickelte Schneiterpartner «eine einfache, präzise Markenstrategie», welche nun stets als Leitlinie und Taktgeber fürs Corporate Design sowie alle weiteren unternehmerischen Handlungen zugezogen wird, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit dem Markenversprechen «Relevant Friendship» werde nicht nur der Charakter, das Wesen und der persönliche Umgang der Anwaltskanzlei aufgenommen, das Markenversprechen sei auch stilistisch ins Logo überführt worden und komme somit auch in allen Gestaltungsanwendungen, von der Farb- über die Bildwelt, subtil und präzise vor.

Die darauf basierende Palette an Umsetzungen reicht laut Mitteilung von den Briefschaften über diverse juristische Arbeitsinstrumente, Dokumentationen und Newsletter, bis hin zur neuen Website. In den Onlinemedien wird der Smiley – aufgebaut über die Anfangsbuchstaben der beiden Gründer – animiert. Die leichte Verspieltheit über den Markenzusatz, kombiniert mit der streng formalen Wortmarke, widerspiegeln einerseits ein unverwechselbares, charakteristisches Profil, andererseits wird so auch ein einfacher und informellerer Zugang in die teils sehr formelle Anwaltslandschaft gebracht.

Weitere kommunikative Massnahmen und Inhalte werden nun nach dem Going-live vom Frühjahr 2021 in partnerschaftlicher Zusammenarbeit entwickelt und publiziert. (pd/cbe)