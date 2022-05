Robeco: Neue Kooperation mit ETH und Universität Zürich

Wissenschaft und Wirtschaft verstärken gemeinsam ihr Engagement für nachhaltige Kapitalanlagen –fachliche Zusammenarbeit von Universität Zürich (UZH), ETH Zürich (ETH) und Robeco Switzerland im Bereich «Sustainable Finance».

Für alle drei Akteure ist das Thema «Sustainable Investing» von strategischer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund haben Robeco als global anerkannte Anbieterin von nachhaltigen Anlagestrategien, zusammen mit den führenden Bildungsinstitutionen UZH und ETH beschlossen, gemeinsam ihr Engagement für nachhaltige Kapitalanlagen zu stärkenund zu diesem Zweck einen vertieften fachlichen Austausch zu etablieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kooperation, deren übergeordnetes Ziel die symbiotische und interdisziplinäre Zusammenführung der fähigsten Persönlichkeiten zum Thema «Sustainable Investing» aus Wissenschaft und Wirtschaftist, fördert die Forschung sowie deren Anwendung in der Praxis und ist daher relevant für den Forschungsstandort und Finanzplatz Schweiz.

In einem ersten Schritt sind zwei institutsübergreifende Forschungsprojekte geplant, die von UZH und ETH unabhängig durchgeführt und von Robeco fachlich unterstützt werden.

In diesem Rahmen werden führende Forschende beider Institutionen von den Methoden der Robeco-Abteilungen «Sustainable Investing Research» und «Sustainable Investing Data Engineering» profitieren. Beide Abteilungen sind in der Schweiz domiziliert. Ferner stellt die Kooperation die fachliche Unterstützung des joint degree Programms «Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance» (MScQF)sowie von künftigen Weiterbildungsangeboten bezüglich «Sustainable Investing» sicher. In ihrem Rahmen ist sowohl das Aufnehmen praxisbezogener Forschungsthemen als auch die Belohnung der besten Masterarbeit im MScQF mittels Auszeichnung inkl. Preisgeld vorgesehen. Das MScQF rangiertseit Jahren konstant unter den drei besten Programmen dieser Art in Europa und jeweils in den Top 10 weltweit.

Prof. Dr. Günther Dissertori, Rektor der ETH Zürich, sagt laut Mitteilung: «Die praktische Anwendung wissenschaftlicher Forschung ist ein wichtiges Anliegen der ETH Zürich und des Forschungsstandorts Schweiz. Vor diesem Hintergrund begrüsse ich die vielversprechende Kooperation mit der Universität Zürich und Robeco im Bereich Sustainable Investing.»Prof. Dr. Gabriele Siegert, Vize-Rektorin der Universität Zürich, fügt hinzu: «Forschung und Lehre sollten den fachlichen Austausch unter anderem mit der Wirtschaft pflegen. Die Kooperation mit der ETH Zürich und Robeco geht diesen Weg und ermöglicht es der Universität Zürich, ihre Kompetenzen im Bereich Sustainable Investing gezielt einzubringen.»