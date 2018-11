Axpo: Neue Leiterin Corporate Public Affairs

Per 1. Dezember übernimmt Alena Weibel die Leitung der Abteilung Corporate Public Affairs bei Axpo. Die 31-Jährige verantwortet in dieser Funktion die politische Kommunikation und die Interessenvertretung der Axpo in Parlamenten und Verwaltung sowie die Medienarbeit, wie es in einer Mitteilung heisst. Weibel folgt auf Martin Saxer, der bis 2017 Leiter Public Affairs war.

Weibel war zuletzt als Leiterin Politische Geschäfte und Mitglied der Direktion der Schweizerischen Bankiervereinigung tätig. In den letzten sechs Jahren wirkte sie dabei in allen Bereichen der Public Affairs und verantwortete die politische Kommunikation des Finanzplatzes Schweiz in einer schwierigen Phase. Weibel erwarb sich den Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaftslehre und Allgemeiner Ökologie an der Universität Bern und absolvierte einen Master in Business and Economics an der Universität Basel.

«Ich freue mich, dass wir für diese wichtige Aufgabe eine dynamische und kompetente Kollegin mit einem breiten Beziehungsnetz in Bern verpflichten konnten», wird Rainer Meier, Head Corporate Communications & Public Affairs, in der Mitteilung zitiert. Neu ist die Funktion Public Affairs in Corporate Communications integriert und auch für die Medienarbeit verantwortlich, wie Meier auf Anfrage sagt. (pd/cbe)