Furrerhugi: Neue Niederlassung in Lausanne eröffnet

Publiziert am 28.03.2025

Die Kommunikations- und Public-Affairs-Agentur Furrerhugi hat ein neues Büro an der Rue du Bourg in Lausanne eröffnet. Mit diesem Schritt baut die Agentur ihre Aktivitäten in der Genferseeregion aus und positioniert sich in unmittelbarer Nähe der politischen Institutionen des Kantons Waadt.

Die Westschweiz verzeichnet derzeit ein starkes wirtschaftliches Wachstum und gilt als strategisch wichtige Region für den Gesundheitssektor, das Finanzwesen und die Forschung. Furrerhugi will sich als Brückenbauerin zwischen den Sprachregionen etablieren und Westschweizer Perspektiven in den nationalen Diskurs einbringen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neu erscheint der Furrerhugi-Newsletter «influence» auch auf Französisch mit exklusiven Inhalten aus der Westschweiz. Die monatliche Publikation analysiert politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen.

«Seit Jahren begleiten wir Westschweizer Unternehmen bei ihrer Expansion in die Deutschschweiz und ins Tessin. Jetzt verstärken wir unsere Präsenz in der Romandie, um die wirtschaftlichen Akteure besser miteinander zu vernetzen – über die Sprachgrenzen hinweg», wird Chrystel Domenjoz, Westschweizer Partnerin von furrerhugi und ehemalige Produzentin der RTS-Sendung Forum, zitiert.

Andreas Hugi, CEO von Furrerhugi, betont: «Als nationale Agentur sind wir von der Bedeutung lokaler Verankerung überzeugt. Unser Westschweizer Team vereint ExpertInnen-Wissen mit erstklassigem Netzwerk in den Kantonen der Romandie.»

Das Unternehmen verfügt über ein Team von Kommunikationsprofis mit Erfahrung in der Region und bietet nach eigenen Angaben massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen der Romandie. (pd/cbe)