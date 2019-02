Die Schweizer Kommunikationsagentur Brand Affairs lanciert eine Plattform mit Fokus auf Reputation. «Reputation Affairs» bietet massgeschneiderte Lösungen für Unternehmen sowie Privatpersonen an, welche sich auf Krisen vorbereiten möchten oder sich bereits in einer befinden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Welt wird aufgrund der Digitalisierung zunehmend vernetzt, transparent und schnell. Unternehmen müssen sich diesem neuen Umfeld anpassen und handlungsfähig bleiben. Hier setzt «Reputation Affairs» an. «Wir helfen unseren Kunden in erster Linie dabei, ihre Reputation präventiv zu stärken. Zusammen mit unseren Klienten evaluieren wir Risiken, analysieren mögliche Szenarien, trainieren die Mitarbeitenden behalten dank umfassendem Monitoring den Blick aufs Ganze und können so proaktiv auf sich anbahnende Gefahren reagieren», wird Markus Kramer, Managing Partner bei Brand Affairs, in der Mitteilung zitiert.

«Reputation Affairs» berät bereits nationale und internationale Klienten umfassend: «Im besten Fall bleibt unsere Arbeit unsichtbar. Schliesslich arbeiten wir primär darauf hin, dass wir den Ruf eines Unternehmens weiter stärken und es gar nicht erst zu einer Krise kommt», so Kramer. «Wenn es aber trotzdem einmal stürmt, dann unterstützen wir unsere Kunden strategisch auf allen Ebenen schnell, fachlich kompetent, national und international – auch in den komplexesten Situationen.»

Hinter «Reputation Affairs» steht ein national und laut eigenen Angaben weltweit bestens vernetztes und erfahrenes Team von Spezialisten für heikle Kommunikationsangelegenheiten. Die gemeinsame Expertise fliesst zudem im englischsprachigen «Reputation Affairs Blog» ein, auf welchem regelmässig relevante Reputations-Themen diskutiert und analysiert werden. (pd/cbe)