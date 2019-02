Diction: Neue Sprachpartnerin der Amag

Die Ostschweizer Übersetzungsagentur Diction ist seit Januar 2019 feste Sprachdienstleisterin der Amag. Eine Zusammenarbeit besteht zwar schon länger, jedoch war Diction bisher eine von vielen Anbietern im Übersetzerpool des bekannten Schweizer Automobilunternehmens. Im Zuge einer Ausschreibung im Jahr 2018 reduzierte die Amag die Zahl der Anbieter auf zwei und entschied sich hierbei auch für das Ostschweizer Übersetzungsbüro, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei der Ausschreibung suchte Amag Sprachdienstleister, die nicht nur höchste Qualität liefern, sondern technisch auch in der Lage sind, das Unternehmen auf dem Weg in die Marketing-Automation zu begleiten. Das Streamlinen von Übersetzungsprozessen ermöglicht Diction etwa durch den Einsatz von API-Schnittstellen und Machine Translation. Damit in Verbindung steht die direkte Verfügbarkeit des Inhouseteams von über 100 Mitarbeitenden, die sprachübergreifend zusammenarbeiten. (pd/as)