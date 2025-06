Pace | TKF: Neue Standortmarke für Volketswil lanciert

Publiziert am 19.06.2025

Die St. Galler Kommunikationsagentur Pace Communication hat zusammen mit der Kreativagentur TKF die neue Standortmarke WiVo für Volketswil präsentiert. Das Projekt fokussiert auf die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts rund um die Industriestrasse.

Das Gebiet beschäftigt heute über 10'000 Personen. Bis 2040 sollen über 14'000 Arbeitsplätze entstehen, ergänzt durch Mischzonen für Dienstleistungen und Wohnen. Die Standortförderung Volketswil entwickelte die Vision in einem breit abgestützten Prozess mit Workshops und Gesprächen mit Unternehmern, Grundeigentümern und Investoren.

Pace Communication verantwortet Strategie, Stakeholderdialog und Öffentlichkeitsarbeit. TKF übernahm die Markenentwicklung, das visuelle Design und die Website-Gestaltung. «Pace und TKF ergänzen sich ideal – Strategie und Gestaltung aus einem Guss. Unsere Zusammenarbeit mit der Standortförderung Volketswil zeigt exemplarisch, wie aus dialogorientierter Projektführung und mutigem Design echte Entwicklungskraft entstehen kann», werden Isabel Schorer von Pace Communication und Tim Stockmar von TKF in einer Mitteilung zitiert.

Die Kommunikationskampagne läuft unter dem Slogan «Zukunft passiert in Volketswil». Die neu lancierte Website verzeichnete in den ersten Wochen laut eigenen Angaben über 1500 Aufrufe. Über zehn Unternehmen haben sich dem Prozess angeschlossen. Am Donnerstag startete der WiVo-Beirat mit vier thematischen Entwicklungsgruppen. Die Geschäftsstelle wird von Marcel Muri, Standortförderer Volketswil, mit Unterstützung von Pace Communication geführt. (pd/cbe)