Publiziert am 14.08.2025

Die neue Website transportiere die Werte des Unternehmens auf den Punkt – strategisch, visuell und technisch auf dem neusten Stand, kommentiert Wirz seine geleistete Arbeit in einer Medienmitteilung.



Profidata bietet Softwarelösungen für das Investment Management. 1985 gegründet, gehört das Unternehmen heute zu den international führenden Anbietern mit Standorten in Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Rumänien und Portugal.



Bei der Neugestaltung der Website setzte Wirz auf Eleganz, Klarheit und minimalistische Designelemente. Diese sollen die Werte von Profidata wie Erfahrung, Aktualität und Kundenorientierung auf den ersten Blick transportieren.

Massgeblich verantwortlich bei Wirz für die Neugestaltung der Profidata-Website war Sébastien Donzel. Er ist der neue Leiter der Abteilung Wirz Digital Services. Seine Herangehensweise an solche Aufträge erklärt er so: «Immer mehr Content, immer mehr Detailinformationen und eine nur schwer überblickbare Fülle an unterschiedlichen Angeboten – Unternehmen wollen oft alles zeigen, dabei ist weniger mehr. Eine Informationsstruktur muss heute logisch und überzeugend auf den Hauptnutzen fokussieren – viele Websites weisen diesbezüglich grosses Optimierungspotential auf.»

Wichtig sei ihm zudem, so Denzel weiter, dass bei Wirz nicht nur in Visionen für die Zukunft gedacht wird, sondern aktiv innovative Lösungen gestaltet werden, die für den Markt relevant sind. «Unser Digital Services Team steht für Offenheit, Kreativität und den Mut, neue Wege zu gehen», lässt sich Sébastien Donzel in einer Medienmitteilung zitieren. (pd/nil)