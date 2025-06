Made Identity: Neuer Auftritt für Arbeitgeberverband

Publiziert am 24.06.2025

Die Modernisierung umfasst ein neues Logo, eine überarbeitete Farbpalette und eine angepasste Bildwelt. Laut Verband orientieren sich die neuen Elemente an der ursprünglichen Markenidentität, sollen aber identifizierte Schwachstellen ausmerzen. Ziel sei es, die Marke moderner, zugänglicher und prägnanter zu gestalten sowie die Werte und Haltungen des Verbands zeitgemässer zu kommunizieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der bisherige Auftritt hatte nach Angaben des Verbands über die Jahre an Stringenz verloren, da in den vergangenen drei Jahrzehnten keine Gesamtüberarbeitung stattgefunden hatte. Mit dem neuen Markenauftritt will der Verband Vertrauen schaffen, eine Basis für langfristigen Erfolg legen und seine Rolle in der Schweizer Politik stärken. Dabei setzt er sich für einen liberalen Wirtschaftsstandort, optimale Rahmenbedingungen für Arbeitgeber sowie eine liberale und soziale Marktwirtschaft ein.

Das Rebranding wurde von der Zürcher Agentur Made Identity begleitet. (pd/cbe)