Dachcom realisierte den kompletten Kommunikationsauftritt von Fraefel. Vom Claim über das Corporate Design bis hin zu Content, Website, Image-Broschüre und Unternehmensfilm wurde die Marke Fraefel geschärft und «selbstbewusst inszeniert», wie es in einer Mitteilung heisst. Der Claim «Fine Swiss Furniture since 1903» lasse es erahnen: Fraefel sei international erfolgreich und punkte seit über 100 Jahren mit Kompetenz in allen Dimensionen – «sozusagen Kompetenz3». Der Hoch-Drei-Duktus ziehe sich stringent durch alle Kommunikations-Massnahmen.

Sowohl für die Website wie auch für den Unternehmensfilm und die Image-Broschüre hat Dachcom «das hochspezialisierte Know-how, auf das sich die Kunden von Fraefel, Badmöbel-Händler und Möbel-Vertriebsfirmen, seit Jahrzehnten verlassen, in Wort und (Bewegt-)Bild greifbar gemacht». Die Kernkompetenz von Fraefel liegt gemäss Mitteilung «in der serienreifen Entwicklung und Fertigung individueller Möbel-Lösungen, gebündelt in vier Bereiche: Design3, Entwicklung3, Produktion3, Technologie3».

Die Webplattform fraefel.swiss wurde durch Dachcom auf PIM-CMS-Basis realisiert und beinhaltet zusätzliche Module für MDM, DAM, CMS und Digital Commerce. Besonders überzeugend ist die intuitive und schnelle Bedienbarkeit dieser umfassenden Lösung, so die Agentur.

Für den Badmöbel-Hersteller Fraefel betreut Dachcom auch die dazugehörigen Marken Finehard, Schweizerbad, Sellamatt und Bagn'o und zeichnet verantwortlich für On- und Offline-Kommunikation.

Verantwortlich bei Fraefel: Markus Fraefel (CEO), Nicole Cantieni (Marketing); verantwortliche Agentur: Dachcom & Dachcom.Digital, Team Rheineck / St.Gallen. (pd/cbe)