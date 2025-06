Das neue Logo behält die bekannte fünfeckige Wabe mit dem Spieler bei, ergänzt diese aber mit einem kursiven blauen Schriftzug. Begleitet wird die Neugestaltung vom Claim «Wir machen Fussball». Das teilte die Swiss Football League am Montag mit.

Für die Überarbeitung zeichnete die Agentur Brinkertlück Schweiz verantwortlich. Gemäss Claudius Schäfer, CEO von Swiss Football League, soll der neue Auftritt zeigen, wofür die Organisation steht: für professionellen Fussball in der ganzen Schweiz. Das Design verbinde Bewährtes mit neuen Elementen.

Parallel zur Neugestaltung der SFL-Identität wurden auch die beiden höchsten Spielklassen optisch überarbeitet. Die Super League trägt neu den Namen «Brack Super League», nachdem das Unternehmen Brack.ch die Titelsponsorschaft übernommen hat. Die Challenge League bleibt unter dem Namen «Dieci Challenge League» bestehen, da der Sponsor seinen Vertrag verlängert hat.Die Designänderungen betreffen sämtliche Auftritte der Ligen – von den Badges auf den Trikots über Stadionwerbung bis zu digitalen Plattformen. «Mit der neuen Leitidee ‹Wir machen Fussball› hat die SFL nun einen kommunikativ starken Leitsatz, der auch einer breiten Öffentlichkeit zeigt, was die SFL jeden Tag mit viel Hingabe leistet: nämlich Profi-Fussball ermöglichen für die ganze Schweiz», wird Dennis Lück, Chief Creative Officer von Brinkertlück, in der Medienmitteilung zitetiert.Die Neugestaltung tritt zur Saison 2025/26 in Kraft. Nach Angaben der SFL soll das Redesign mehr Nähe zu den Fans schaffen und die Kommunikation in allen Tätigkeitsfeldern klarer gestalten. (pd/nil)