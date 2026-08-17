Publiziert am 17.08.2026

Geberit lädt in Wachstumsmärkten ausserhalb Europas regelmässig zu regionalen Kundenveranstaltungen ein. Den Eröffnungsfilm für die aktuelle Serie hat Seed produziert, wie die Firma mitteilt. Auftraggeberin ist die Geberit International Sales AG mit Sitz in Rapperswil-Jona, die internationale Vertriebsgesellschaft für Länder ohne eigene Geberit-Vertriebsorganisation.

Der Film begleitet eine junge Frau auf ihrem Heimweg. Regen, ein sich schüttelnder Hund und die Gischt eines vorbeifahrenden Autos setzen ihr massiv zu. Durchnässt erreicht sie ihr Zuhause – und im Bad bestimmt sie, wie das Wasser fliesst.

«Mastering Water» ist der Positionierungsclaim des Sanitärkonzerns: Darunter versteht Geberit das Selbstverständnis, Gebäude mit Wasser zu versorgen, Wasser nutzbar zu machen und Gebäude zu entwässern.

Gemeinsam mit Geberit entwickelte Seed nach eigenen Angaben sowohl den Film als auch das Keyvisual, von der Briefingentwicklung über die Kreation bis zur Umsetzung. Regie führte der Zürcher Regisseur Ari Zehnder.

Es ist nicht die erste Arbeit dieser Art: Laut Werkverzeichnis auf der Firmenwebsite produzierte Seed bisher die Eröffnungsfilme für diese Geberit-Veranstaltungen, zuletzt «Bringing Design and Technology together» (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)