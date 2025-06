SRG: Neuer Kommunikationschef kommt von Schweiz Tourismus

Publiziert am 26.06.2025

Bereits im September 2024 hatte SRG-Generaldirektorin Susanne Wille die Neuaufstellung der Unternehmenskommunikation angekündigt. Im Herbst wurden zunächst die Teams für Interne Kommunikation, Events & Medienpartnerschaften sowie die Medienstelle zusammengeführt. Die aktuelle Reorganisation stellt den nächsten Schritt dieser strategischen Ausrichtung dar.

Kernstück der Reform ist die Vereinigung von Public Affairs und Unternehmenskommunikation unter einer gemeinsamen Leitung. Diese Struktur soll die integrierte und strategische Perspektive der Kommunikation, der Politik und des Dialogs mit der Öffentlichkeit stärken, schreibt die SRG in einer Medienmitteilung.

Bisherige Leiterin Public Affairs steigt auf

Stephanie Jutzi ist seit Februar 2024 Leiterin Public Affairs und seit November 2024 interimistische Co-Leiterin Unternehmenskommunikation. Der Verwaltungsrat hat sie nun als «Leiterin Integrierte Kommunikation und Public Affairs SRG» gewählt. Sie übernimmt ab Juli 2025 die Gesamtleitung des neu geschaffenen zentralen Stabsbereichs. Die 38-jährige Medien- und Politikwissenschaftlerin behält dabei ihre Rolle als Interessenvertreterin gegenüber der Politik bei.

Jutzi bringt umfassende Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen mit: Nach Stationen beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und der SRF-«Tagesschau» war sie ab 2014 bei der Schweizerischen Post tätig, wo sie zuletzt das Team Politik National leitete und massgeblich an der Strategieentwicklung mitwirkte.

Markus Berger kommt mit grosser Erfahrung

Zum «Leiter Unternehmenskommunikation» hat die SRG Markus Berger ernannt. Der 59-jährige Kommunikationsexperte war in gleicher Funktion seit 2016 für die weltweite Kommunikation und Public Affairs der Vermarktungsorganisation Schweiz Tourismus verantwortlich. Zuvor leitete er die Kommunikation des Andermatter Tourismusprojekts und war Direktor am Schweizerischen Public Relations Institut.

Unter Bergers Führung wird die Unternehmenskommunikation in Kompetenzteams gegliedert, zu denen neu auch das Team Public Value gehört. Die Teams umfassen: Events & Medienpartnerschaften, Kanalmanagement, Medienstelle, Planung- & Content-Management sowie Public Value.

Die neue Struktur sieht vor, dass Berger als Leiter Unternehmenskommunikation direkt an Jutzi rapportiert. Lucian Cadalbert, bisher Stellvertreter von Jutzi, übernimmt neu die Rolle als Teamleiter Public Affairs.

Mit der Neubesetzung wird die seit November 2024 bestehende interimistische Leitung der Kommunikation in der Generaldirektion aufgelöst. Die neue Organisation zielt darauf ab, die verschiedenen Kommunikationsdisziplinen konsequent aufeinander abzustimmen und die Transparenz im ganzen Unternehmen zu erhöhen. (pd/nil)