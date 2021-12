Rebelle Beauty heisst die neue Marke, die mit ihren laut eigenen Angaben «exklusiven Produkten» Frauen in ihrer Schönheit bestärken und fördern will. Dahinter steckt The Conscious Beauty Company, gegründet von Fabienne Bolliger. «Es war schlicht an der Zeit, meine jahrelange Erfahrung und Leidenschaft in der Beauty-Industrie in etwas Eigenes zu kanalisieren. Mit Rebelle Beauty bringen wir absolut hochwertige Produkte made in Switzerland auf den Markt, wie es sie so noch nicht gibt», lässt sich Gründerin und CEO in der Mitteilung zitieren.

Bolliger ergänzt: «Der Name ist dabei Programm: Wir wollen die natürliche Schönheit der Frauen wieder hervorheben und gleichzeitig unseren Kundinnenstamm als eingeschworene Community aufbauen.» Damit die Qualität der Produkte gewährleistet sei, arbeitet The Conscious Beauty Company eng mit einem Ärzteteam eines ETH-Spinoff zusammen, welches sämtliche Produkte in der Schweiz entwickelt und produziert.

Für die Identität und den Auftritt der Marke sowie für das Package Design von Rebelle Beauty zeichnet Mona und Mateo verantwortlich. Bolliger: «MuM hat von Anfang an meine Vision verstanden und geteilt. Ihr Versprechen ‹neue Werbung› zu machen passt zu meinem Vorhaben, scheinbare Gegebenheiten – in Gesellschaft und Wirtschaft – zu hinterfragen und unternehmerisch anders zu denken. Als ebenfalls junges und agiles Unternehmen war die Agentur genau der richtige Partner an der Seite meiner neu gegründeten Firma.»

Zum Markteintritt geht Rebelle Beauty mit drei Produkten an den Start: The Face Cream, The Eye Cream und The Lip Balm. Das Logo von Rebelle sei nach den Regeln der Fibonacci-Folge aufgebaut, wie es weiter heisst. In der Natur sei sie der Bauplan für unzählige Formen, die besonders harmonisch und schön erscheinen. Diese auf den ersten Blick zufällig wirkende wilde Perfektion ist die Vorlage für Rebelle Beauty. Das Logo bringe laut Angaben der Agentur «natürliche Schönheit, Freiheit und Unabhängigkeit zusammen, ohne dabei chaotisch zu sein». Der für die Beautybranche sehr untypische Auftritt unterstreiche das neue und unkonventionelle Selbstverständnis der jungen Marke.

Der Claim «I believe so very much in this» bringe die Leidenschaft der Gründerin zum Ausdruck und vermittle Nähe und Verantwortung. Er soll auch für die Zielgruppe zum Leitspruch werden. «Die Energie und ehrliche Begeisterung von Fabienne für ihre Produkte und für ihre Kundinnen, sollte in jedem Markenelement spürbar sein und somit auf die Käuferinnen übergehen», wird Mona Fluri, Creative Director und Mitinhaberin von Mona und Mateo, in der Mitteilung zitiert.

Auch die Unternehmenswerte von Rebelle Beauty wurden gemeinsam mit der Agentur entwickelt und formuliert. Die Leitsätze «Swiss Science», «Only The Good Stuff», «Control Freaks», «Environmentally Conscoius» und «Approved by Fabienne» sowie deren Erläuterungen schreibe sich das Unternehmen auf die Verpackungen, die Website und auf die Fahne.

Die Produkte von Rebelle Beauty sind seit dem 1. Dezember erhältlich – direkt auf auf der Website und im Handel exklusiv auf perfecthair.com.

Verantwortlich bei The Conscious Beauty Company: Fabienne Bolliger; verantwortlich für Konzept und Umsetzung bei Mona und Mateo: Sheena Czorniczek, Nicole Waldis, Lesley Ryffel, Mona Fluri, Mateo Sacchetti. (pd/tim)