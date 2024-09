Brandpulse: Neuer Markenauftritt für Blick

Publiziert am 11.09.2024

Im Rahmen einer umfassenden Transformation der Marke Blick und seiner Produkte gelangte Ringier Medien Schweiz an Brandpulse: Im Vordergrund stand der Anspruch, die Marke zu modernisieren und gleichzeitig zu homogenisieren, die qualitative Wahrnehmung zu steigern und die Marke moderner, attraktiver und frischer zu machen – ganz im Sinne von: Raus aus alten Mustern, rein in neue Formen, heisst es in einer Mitteilung von Brandpulse.

In der Strategiephase des Projekts mit Brand Assessment und Strategieworkshops kristallisierte sich der Bedarf für ein umfassendes Rebranding der Marke vor allem im digitalen Bereich heraus. Max Buder, Chief Commercial Officer Ringier Medien Schweiz: «Der neue Markenauftritt von Blick, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Brandpulse, setzt ein starkes Zeichen für unsere Zukunft. Er verbindet Tradition mit Innovation und unterstreicht unsere Position als führende Stimme in der Schweizer Medienlandschaft.»

Brandpulse entwickelte ein neues Erscheinungsbild, welches mit dem Farbanteil spielt und rot als Erkennungsmerkmal des Boulevardmediums beibehält. Das neue Logo wurde in Anlehnung an das ursprüngliche Print-Logo modernisiert und aus der bisherigen Box herausgenommen: Neu erscheint es auf einer weissen Bühne und verkörpert in seiner Modernität Frische und Impact. Im Vordergrund stand zudem die Anwendbarkeit im digitalen Raum.

Auch die Bildwelt definierte Brandpulse von Grund auf neu: Die für Marketingaktivitäten und Eigenwerbung eingesetzte Imagery fokussiert auf den Menschen und vermittelt durch das Spiel mit Farben und Wärme: «Blick ist mittendrin». Zudem entwickelte Brandpulse ein Pattern in den Farben Rot/Weiss, welches einen spielerischen Umgang mit dem Branding ermöglicht. Die entsprechend ausformulierten Gestaltungsprinzipien (zum Beispiel für die Anwendung auf Fussball-Banden) können sowohl statisch als auch animiert eingesetzt werden.

Generell lag der Fokus auf digitalen Lösungen inklusive Motion-Designs: Brandpulse deckt mit seinen Umsetzungen sämtliche Themenbereiche wie Nutzermarkt, Social Media, Blick TV und Environmental Designs für Events (wie Open Airs, Film Festival, Give-Aways etc.) ab. Für Brandpulse-CEO Thomas Ramseier ist das Projekt neuartig für die Medienbranche: «Spannend an der neuen Marke Blick ist, dass das digitale Produkt, das Online-Medium Blick, mit dem Erscheinungsbild verschmilzt.»

Eine neue Typografie sowohl für die redaktionellen Headlines im Medium als auch für Marketing-Massnahmen, App und Online-Auftritt erfüllt auf diese Weise sämtliche Ansprüche an Online-Lesbarkeit, Lauflänge und Anwendbarkeit auf Deutsch und Französisch. Brandpulse definierte auch einen Stil für Icons sowie Layout-Prinzipien, die einen frischen Ansatz im Layering-Prinzip verfolgen. (pd/cbe)