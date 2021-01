Supertext: Neuer Service für Sofort-Übersetzungen

Ob Last-Minute-Änderungen an der Medienmitteilung oder Anpassungen auf Websites und in Apps – Kleinaufträge mit wenigen Wörtern und Sätzen werden im Übersetzungsgeschäft zunehmend zur Norm. So auch bei Supertext. Während das Gesamtvolumen wächst, schrumpfen die einzelnen Aufträge. Allein in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich 22 Prozent, wie Supertext in einer Mitteilung schreibt.

Gerade bei kurzen Texten müsse es oft schnell gehen. So schnell, dass Geschäftsleute auch mal eben auf Google Translate, DeepL und Co zurückgreifen würden, statt Lieferfristen abzuwarten. Und damit unnötige (sprachliche) Risiken eingehen. Denn kostenlose Online-Übersetzungstools überzeugen zwar mit Tempo, führen in der Geschäftskommunikation aber oft zu peinlichen Fehlern und Risiken beim Datenschutz, heisst es weiter.

Auf Anfrage einer Grosskundin habe Supertext eine Lösung für dieses Dilemma gesucht. Und gefunden: InstantTranslation verbindet Geschäftskunden direkt im Browser mit qualifizierten Übersetzern. Im Livechat können Fragen ausgeräumt und mehrere Varianten diskutiert werden. Bis jedes Wort sitzt.

Verlässlich, kollaborativ und entlang der Corporate Language

In Sachen Qualität verspreche der Service grosse Vorteile: Muttersprachliche Fachübersetzerinnen und Fachübersetzer garantieren laut Mitteilung die sprachliche Richtigkeit und klären Kontextfragen im direkten Austausch mit dem Kunden. In welchem Rahmen soll der Text publiziert werden? Gibt es ein Zusammenspiel mit Grafiken und Bildern zu beachten? Soll nahe am Ausgangstext oder frei und kreativ übersetzt werden? Diese Nuancen würden dafür sorgen, dass der Zieltext nicht nur korrekt, sondern passgenau für den spezifischen Einsatz sei.

Damit die Corporate Language auch unter Zeitdruck gewahrt bleibt, baut Supertext auf Technologie: InstantTranslation integriert bestehende Übersetzungsspeicher (Translation Memorys) und Glossare (Termbases) des Kunden. Damit werde sichergestellt, dass Produktnamen und kundenspezifische Fachbegriffe immer gleich übersetzt würden.

So schnell wie Google Translate, aber …

Mit dem neuen Service für Kleinaufträge bis 350 Zeichen erweitert Supertext seine Plattform für Text- und Übersetzungsleistungen, die Unternehmen jeder Grössenordnung mit einem internationalen Team von über 2000 Sprachprofis aus allen Fachgebieten verbindet.

Entwickelt wurde die Lösung in Zusammenarbeit mit der Amag, die InstantTranslation seit Sommer 2020 gestaffelt in verschiedenen Abteilungen einführt. Als langjährige Kundin nutzte sie bereits verschiedenste Supertext-Services und will nun eine weitere Lücke schliessen. «Mit InstantTranslation bekommen wir zuverlässige Sofort-Übersetzungen für kleine, kurzfristige und dringende Themen – ein absoluter Mehrwert in unseren täglichen Prozessen», wird Roger Rölli, Teamleader Marketing Services bei Amag, zitiert.

Nach einer erfolgreichen Beta-Phase mit mehreren Kunden ging der neue Service in der Schweiz und in Deutschland am Mittwoch live. Zum Start ist InstantTranslation in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch verfügbar. Abgerechnet wird im Minutentarif und ohne Mindestpauschale. (pd/cbe)