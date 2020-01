Westhive: Neuer Standort am Zürcher Bleicherweg

Bei Westhive, der Anbieterin von flexiblen Arbeitsplätzen und Offices, stehen die Zeichen auf Wachstum. Im Jahr 2019 konnten Umsatz und Kapazität kräftig gesteigert werden – bei gleichbleibend hoher Auslastung, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die kommenden zwölf Monate würden daher gleich mehrere Neueröffnungen anstehen. Den Anfang macht ein neuer Standort im Herzen der Zürcher Innenstadt: die Location an der Ecke Bleicherweg und Stockerstrasse bietet rund 90 Arbeitsplätze – und ist zur Eröffnung im März 2020 bereits bis auf wenige Plätze ausgebucht, schreibt Westhive.

«Die Nachfrage nach flexiblen Bürolösungen übertrifft alle unsere Erwartungen», wird Claus Bornholt, einer der drei Westhive-Gründer, in der Mitteilung zitiert. «Coworking ist definitiv kein reines Start-up-Thema mehr. Viele unserer Kunden sind gestandene Unternehmen, die mehr Flexibilität suchen.» Dabei würden nicht nur kleinere Unternehmen von den Vorteilen flexibler Office-Lösungen profitieren. «Viele mittlere und grosse Unternehmen in der Schweiz sind nicht sehr zentral gelegen», so Bornholt, «sie profitieren immens von einem zusätzlichen Standort in den Schweizer Metropolregionen.»

Die Expansion in die Zürcher Innenstadt sei daher ein logischer Schritt. Die knapp 1000 Quadratmeter grosse Location befinde sich «an bester Lage», nur wenige Schritte vom Zürcher Paradeplatz entfernt an der Ecke Bleicherweg/Stockerstrasse. «Der neue Standort in der Innenstadt von Zürich ist für uns ein immens wichtiger Schritt», sos Bornholt. «Insbesondere in den zentralen Innenstadtlagen sind kleine, flexibel mietbare Büroflächen heute rar. Das werden wir ändern.»

Da von den rund 90 Arbeitsplätzen zur Eröffnung bereits ein Grossteil vermietet ist, plant Westhive eine sukzessive Aufstockung der Kapazität. «Wir werden unsere Präsenz in der Zürcher Innenstadt und hier am Standort Bleicherweg in den nächsten Monaten kontinuierlich ausbauen. Und im April eröffnen wir den Standort Wollishofen, für den wir zwei namhafte Schweizer Kommunikationsagenturen als Ankermieter gewinnen konnten.» (pd/cbe)