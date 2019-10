Mit dem Zuzug der gesamten SRF-Kulturabteilung ist Basel mehr TV-Stadt als je zuvor (persoenlich.com berichtete). Dies sei Grund genug für Thomas Hubbuch (Hubbuch Media) und Sascha Felix (Kameramann.ch), eine gemeinsame Präsenz in unmittelbarer Nähe des Meret-Oppenheimer-Hauses einzuweihen. Am Wochenende luden die beiden Broadcast- und Corporate-Spezialisten zu ihrem Eröffnungsapéro an der Güterstrasse 97 in Basel ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Hubbuch und Felix würden «mit gemeinsam 50 Jahren Erfahrung im Business geballte TV-Kompetenz ins Basler Gundeli-Quartier» bringen.

«Mit kompetenter Präsenz wollen wir unsere Kunden mit Kamera-, Ton- und Schnittdienstleistungen unterstützen», wird Hubbuch in der Mitteilung zitiert. Und Felix ergänzt: «Fernseharbeit ist Teamarbeit und wird schon seit jeher mit zusätzlichen externen Partnern umgesetzt.»

Als «neuen und wichtigen Büropartner» konnte Stefan Fitzner von Rere Motion Design gewonnen werden. Fitzner stehe für gekonnte Animation und ist mit internationalen Preisen prämierter Motion Designer. Am neuen Basler Standort bieten Kameramann.ch und Hubbuch Media neben dem Broadcast-Geschäft auch viel Know-how in der Umsetzung von Corporate- und Social-Media-Bewegtbild und unterstützen damit auch Videoteams von Grossunternehmungen, wie es weiter heisst. (pd/cbe)