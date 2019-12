Genderstern in der Kommunikation: «Neuerungen halten die Sprache am Leben»

von Michèle Widmer

Frau Harms, Herr Stauffer, warum ist genderneutrale Kommunikation für Galaxus so wichtig?

Sina Harms: Genderneutrale Kommunikation ist wichtig, da sie inkludierend ist. Das gilt besonders für die Werbung: Wir wollen ja explizit (fast) alle ansprechen.

«Fast alles für fast jede*n» – wie kam es zu diesem Claim?

Julian Stauffer: Uns hat die rein männliche Form im alten Claim schon länger gestört. Mein Vorstoss hat intern grossen Anklang gefunden. Wir haben ihn entsprechend speditiv umgesetzt.

Wo war dieser Slogan in den letzten Monaten überall zu sehen?

Harms: In allen Werbemitteln; online- wie offline. Ausser in der Printkampagne zu den «Voll das Leben»-Spots: Da arbeiten wir mit dem Claim: «Wir haben die Produkte, du das Leben».







Galaxus ist ja mehrsprachig im Markt aktiv. Wie lautet der jeweilige Claim auf französisch oder englisch?

Harms: Auf Englisch: pretty much everything, auf Französisch: presque tout pour presque tou(te)s, auf Italienisch: Quasi tutto per quasi tutti.

«Der Vorstoss kam zuerst aus der Kreation»

Warum haben Sie sich für den Genderstern, und nicht für das Binnen-«I» entschieden?

Stauffer: Das würde doch scheisse aussehen. Fast alles für fast jedeN?

Inwiefern kommuniziert Galaxus intern und extern genderneutral?

Harms: Momentan ist das vor allem im Claim ein Thema. Neuerungen in der deutschen Sprache sind interessant und halten sie am Leben. Intern und extern verfassen verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Texte für unsere Kommunikation. Wir haben dabei kein Sprachdiktat: Wir schreiben unseren Editorinnen und Editoren nicht vor, wie sie zu schreiben haben. Sie sollen ihre eigenen, authentischen Sprachstile pflegen.

Genderstern nur im Claim, aber nicht in der Kommunikation: Alles nur geschicktes Marketing, könnte man Ihnen vorwerfen.

Stauffer: Der Vorstoss kam zuerst aus der Kreation, hier sind wir für die Kampagnen und das Branding verantwortlich. Daher wirkt sich das auch sofort auf den Claim aus. Ob wir einfach geschickte Marketeers sind oder am Puls der Zeit, überlasse ich Ihnen.

«Unsere Kommunikationsabteilung sind der Ansicht, dass die gendergerechte Schreibweise in längeren Texten den Lesefluss stört»

Harms: Wir haben sehr viele Kommunikationswege und -Plattformen, die wir unterschiedlich bespielen. Das macht es schwierig, einen komplett einheitlichen Umgang mit dem Thema durchzusetzen. Wir versuchen grundsätzlich, so genderneutral wie möglich zu kommunizieren.

Warum verwenden Sie zum Beispiel in Pressemitteilungen nicht die gendergerechte Schreibweise?

Stauffer: Wir schreiben den einzelnen Menschen in unserem Unternehmen wie gesagt nicht vor, wie sie kommunizieren. Die Kollegen in unserer Kommunikationsabteilung sind der Ansicht, dass die gendergerechte Schreibweise für kurze Aussagen passend sein kann. In längeren Texten störe sie hingegen den Lesefluss.

In einem aktuellen Stelleninserat suchen Sie einen «Sachbearbeiter m/w». Warum schreiben Sie nicht Sachbearbeiter*in?

Harms: Auch hier überlassen wir die Schreibweise den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dazu kommt, dass wir die meisten Stellen auf Englisch ausschreiben. Und da sind die Berufsbezeichnungen sowieso neutral.





Im August ging die erste Kampagne mit dem Claim live (persoenlich.com berichtete). Welche Reaktionen haben Sie erhalten?

Harms: Intern wurde der neue Claim gut aufgenommen. Extern ist bis jetzt noch wenig Feedback bis zu uns durchgedrungen. Das, was zu uns gelangt ist, war aber durchwegs positiv.

Warum haben Sie sich nur bei Galaxus und nicht bei Digitec für den Genderstern im Claim entschieden?

Harms: Bei Digitec haben wir keinen Claim. Wir arbeiten stattdessen mit verschiedenen, konzeptspezifischen Slogans.

«Es stellt sich auch immer die Frage nach Profilierung oder Zwang»

Bei Digitec Galaxus arbeiten über tausend Mitarbeitende. Inwiefern greifen Sie das Thema Gender und Diversität intern auf?

Stauffer: Kollegen und Kolleginnen haben im Juli ein regelmässiges, abteilungsübergreifendes Meeting ins Leben gerufen, an dem wir uns sogenannten Diversitätsthemen widmen. Da das Thema sehr umfassend ist, konzentrieren wir uns in einer ersten Phase auf Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Aktuell erstellen wir eine Analyse, um mit Zahlen zu erfassen, wie es um die Gleichstellung bei Digitec Galaxus steht. Konkret geht es dabei um das Geschlechterverhältnis bei Führungspositionen, die Lohngleichheit und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Ausserdem schauen wir aktuell die Bedürfnisse junger Eltern an und erörtern, ob es zusätzliche Massnahmen braucht.

Jung, alt, weiblich, männlich oder queer: Wie durchmischt ist das Team?

Harms: Das Geschlecht, das Alter und die sexuelle Orientierung unserer Mitarbeiter*innen ist uns egal. Wir brauchen die richtigen Menschen am richtigen Ort. Als junges Unternehmen ist auch der Altersschnitt der Mitarbeiter*innen relativ tief. Und in der Geschäftsleitung haben wir ein Defizit, was weibliche Vertretung angeht. Sonst sind wir aber ziemlich divers.

Digitec Galaxus hat sich bei an der Kampagne von Pro Infirmis beteiligt, die sich für ein inklusives Gesellschaftsbild in der Werbung einsetzt. Inwiefern unternehmen Sie diesbezüglich selbst Massnahmen in Werbung und Kommunikation?

Stauffer: Wir eruieren, wie und wo wir da ansetzen können. Es stellt sich auch immer die Frage nach Profilierung oder Zwang. Wie glaubwürdig wird so etwas umgesetzt? Und von wem kommt die Initiative? Wir haben dieses Jahr in Zusammenarbeit mit Fachstellen die Barrierefreiheit unserer Webseite im Rahmen einer Themenwoche behandelt. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Unsere Webseite hat Defizite im Bereich Accessibility. Auch daran arbeiten wir.

Die Fragen wurden schriftlich beantwortet.

