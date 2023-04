Univerre ist ein europäischer Partner für die Beschaffung und den Vertrieb von Glasverpackungen, Flaschenreinigung und das Bedrucken von Glas und Trinkgläsern. Nun präsentiert sich das Glasunternehmen im neuen Markendesign, wie es in einer Mitteilung heisst.



Grundlage für den überarbeiteten Markenauftritt von Univerre, welcher in Zusammenarbeit mit Markenfels entstanden ist, sei laut Mitteilung die Positionierung des Unternehmens als Exzellenzmarke unter dem Motto «Fünf-Sterne-Exzellenz, in allem, was Univerre tut». Das neue Branddesign soll glaubwürdig die fortlaufende Einführung innovativer, hochwertiger Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Glasverpackung vermitteln.

Die Brand Experience von Univerre wurde gemäss Mitteilung durch eine Kombination von Elementen geschaffen, die die Marke selbst ohne das Logo erkennbar machen sollen: Typische Farbkombinationen, einzigartige Typografie, und Designelemente wie das Fünf-Sterne-Symbol. Zudem kommunizieren Kernbotschaften das High-End-Angebot und den Kundennutzen.

Verantwortlich bei Univerre: Fabio Naselli (Chief Executive Officer), Désirée Georges (Chief Communications Officer); verantwortlich bei Markenfels: Ulrike Grein (Managing Partner), Gernot Honsel (Managing Partner), Taco van der Luijt (Creative Director). (pd/yk)