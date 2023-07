Rocket: Neues Branding für BBT Software

Feriendilemma

Drei von vier PR-Profis sind erreichbar

Drei von vier PR-Profis sind dauerhaft erreichbar

Ganze 76 Prozent der PR-Profis sind laut PR-Trendmonitor auch an freien Tagen für ihr Unternehmen erreichbar.

Ganze 76 Prozent der PR-Profis sind auch an freien Tagen für ihr Unternehmen erreichbar. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle PR-Trendmonitor der DPA-Tochter News aktuell und PER. Das Ergebnis der Umfrage zeigt auch ein hohes Mass an Teamgeist.