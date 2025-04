Publiziert am 14.04.2025

Kraftkom hat das kleine „m“ aus dem Logo als Grundlage der Gestaltung verwendet und daraus eine eigenständige, prägnante Form-Fläche entwickelt, die jeden Inhalt ummantelt, schreibt sie in einer Mitteilung.

«Migrolino ist in den letzten 15 Jahren schnell gewachsen, und mit ihr die Kommunikationsgefässe. Jetzt war es an der Zeit, den Auftritt zu harmonisieren und so die Marke mit einem einheitlichen Auftritt am POS, aber auch im digitalen und öffentlichen Raum zu stärken», erklärt Nina Wick, Projektleiterin Marketing bei Migrolino. (pd/spo)