Iundf Group: Neues Leben und neuer Look für Palais Mascotte

Publiziert am 18.03.2026

Einer der traditionsreichsten Clubs Zürichs hat ein neues Kapitel aufgeschlagen: Das Palais Mascotte, das 1916 unter diesem Namen gegründet wurde, ist seit dem 29. Januar wiedereröffnet – und trägt bewusst wieder seinen ursprünglichen Namen. Die Agentur Iundf Group begleitete die Transformation von der strategischen Konzeption bis zur medialen Umsetzung, teilt sie mit.

Gemeinsam mit Branding & Design Director Philip Stolte und Betreiberin Isabel-Sophie Loheit entwickelte die Iundf Group einen umfassenden Marken- und Kommunikationsauftritt, der Vergangenheit und Gegenwart zu einer eigenständigen, zeitgemässen Identität verbindet. Ziel war es, das Palais Mascotte nicht nur als Club, sondern als kulturellen Ort neu zu positionieren: offen, urban, sinnlich und tief verwurzelt in seiner Geschichte.

Die Agentur übernahm dabei Konzeptarbeit und Kreativsupport ebenso wie Mediaplanung, PR, Social Media und die Konzeption der neuen Website. «Uns geht es weniger um Lautstärke als um Relevanz: Wir erzählen Geschichten, zeigen Haltung und lassen den Ort für sich sprechen», sagte Loheit im Interview mit persoenlich.com. (pd/spo)