Stadion Wankdorf: Neues Livestream-Studio in Betrieb

Aufgrund des aktuellen Versammlungsverbots setzen Firmen vermehrt auf virtuelle Events. In der «Sky Lounge» des Stadions Wankdorf in Bern, wo sich normalerweise fussballbegeisterte aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Sport während Fussballspielen treffen, geht ab Mittwoch das Livestream-Studio namens «SkyStudio» in Betrieb. Im rund 100 Quadratmeter grossen Studio können neu Livestreams «in bester Qualität, mit perfektem Ton, synchronisierten Slides und professioneller Simultanübersetzung national und international transportiert werden», wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Studio sei ausgelegt für Interviews, Podiumsdiskussionen und Webinare. Das Social Distancing sei bei Gesprächsrunden mit bis zu fünf Personen aufgrund der Studiogrösse gewährleistet. Zusätzlich werden Nebenräume für Meetings sowie Catering und Make-up angeboten, wie es weiter heisst. Standardmässig sei das Studio mit einer bedienten Kamera, zwei ferngesteuerten Domekameras sowie einer Bild-, Video- und Audio-Regie ausgerüstet. Das grosszügig konzipierte Studiodesign könne durch die LED-Walls auf Knopfdruck im jeweiligen CI/CD des Kunden gestaltet und visualisiert werden.

«Wir freuen uns, dass wir nun auch interessierten Firmen in der Region Bern ein modernes Livestream-Studio anbieten können», wird Michael Bruderer, COO von Screenpro, zitiert. Das Studio wird von der Live-Communication-Firma Frey & Frey sowie den in Multimedia-Technik spezialisierten Firmen Screenpro und Smartec Veranstaltungstechnik in Zusammenarbeit mit dem BSC Young Boys betrieben. (pd/cbe)