Contcept Communication: Neues PR-Mandat für Dagsmejan

Publiziert am 05.02.2025

Die Kommunikationsagentur Contcept Communication mit Standorten in Zürich, Lausanne, Genf und Berlin übernimmt ab Februar die strategische Kommunikation für Dagsmejan. Das Mandat umfasst neben der klassischen Medienarbeit im DACH-Raum auch Content-Entwicklung, Storytelling sowie die Konzeption und Durchführung von Events. Zusätzlich verantwortet die Agentur die Influencer Relations, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Schweizer Unternehmen Dagsmejan, 2016 von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer gegründet, stellt funktionale Schlafbekleidung her und wurde 2023 von der Financial Times als am schnellsten wachsendes Start-up der Schweiz ausgezeichnet. Die in Europa produzierten Produkte werden online sowie in einem Zürcher Ladengeschäft und Pop-up-Stores in Luzern und Andermatt vertrieben. (pd/cbe)