Heads: Neupositionierung für Scolaris

Mit dem Schulverwaltungssystem Scolaris arbeiten schweizweit bereits über 500 Schulen und 150 Musikschulen in allen Kantonen der Schweiz und nutzen die digitalen Möglichkeiten wie Elternportale, Chatfunktion, Dokumente mit Workflow oder IT-Lösungen in der Pädagogik, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.





Um sich im Markt noch klarer zu positionieren, investierte PMI.AG in die Marke Scolaris und beauftragte Heads Corporate Branding, Positionierung und Auftritt zu erneuern.

Heads schärfte auf der Basis ihres Brand Profilings die Positionierung und formulierte das neue Markenversprechen: «Mit vielseitigen und praktischen Lösungen engagiert sich Scolaris für eine effiziente digitale Zusammenarbeit im Schulbereich.»

Ganz im Sinne der hohen Anwendungsfreundlichkeit der Plattform schenkt einem das Logo neu ein Lächeln. Und in der Kurzform für App-Anwendungen wird aus «Scolaris» gar ein gewinnendes, portugiesisches «ola». Als Bildwelt entwickelte Heads ein Konzept auf der Basis von herausragender Schulhaus-Architektur – Symbol für Scolaris’ Modernität und Nähe zum Schulbetrieb. (pd/lol)