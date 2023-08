Adello: Neuzugang beim Sales- und Marketing-Team

Julian Hänel verstärkt das Sales- und Marketing-Team des AdTech-Anbieters Adello, wie es in einer Mitteilung heisst. Seine Polyvalenz sei ideal für die Phase, in der Adello mehrere neue Produkte angekündigt hat, wie das neue Contextual Targeting für YouTube-Videowerbung «GP» (persoenlich.com berichtete).

Dank eines Bachelors in Wirtschaftsrecht, eines Masters in Online-Kommunikation und vorheriger Tätigkeit im Bereich «Paid and Earned Social Media» verfügt Julian gemäss Mitteilung über fundiertes Fachwissen über digitales Marketing und Praxiserfahrung.

«Meine Leidenschaft für kreative Kommunikationslösungen und die neuesten technischen Innovationen haben mich zu Adello geführt, um einzigartige Ansätze für Markenwerbung zu entwickeln», so Julian Hänel. (pd/yk)