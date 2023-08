Adello: Wenn Video und Werbung zusammenpassen

Swatch

Ein einziger Moment kann alles verändern

Der Bieler Uhrenkonzern blickt in einem Werbespot zurück ins Jahr 1982, als die Swatch entworfen wurde.

Der Bieler Uhrenkonzern blickt in einem Werbespot zurück ins Jahr 1982, als die Swatch entworfen wurde. Was wäre gewesen, wenn die Uhr damals quadratisch auf den Markt gekommen wäre? 40 Jahre später, am 1. August, bringt Swatch die «What if?»-Kollektion auf den Markt.