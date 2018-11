Burson Cohn & Wolfe: Nick Stravs wird Schweiz-CEO ad interim

Die internationale Kommunikationsagentur BCW (Burson Cohn & Wolfe) kündigte am Montag in einer Mitteilung die Ernennung von Nick Stravs zum CEO ad interim bei BCW Schweiz an. Stravs übernimmt die Position per 18. November, um das Rebranding des heutigen Schweizer Geschäfts bei Burson-Marsteller zum BCW-Brand zu vollenden. BCW ist 2018 aus dem Zusammenschluss zwischen Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe entstanden.

«Dank seiner Tätigkeit als Global Client Relationship Leader für diverse Fortune-100-Unternehmen ist Nick ein äusserst erfahrener Kundenberater, der auch schon andere internationale Netzwerkagenturen in der Schweiz aufgebaut und geführt hat», sagt Scott Wilson, President Europe & Africa bei BCW, gemäss Mitteilung.

BCW unterhält Niederlassungen in Zürich und Bern und bedient Kunden in den Regionen Westschweiz und Tessin. Die Division BM Sport mit Sitz in Lausanne bleibt weiterhin direkt unter der Leitung von Scott Wilson.

Von Australien über England in die Schweiz

Stravs begann seine Laufbahn in der australischen Politik, wo er sieben Jahre lang als Ministerialberater in verschiedenen Regierungsstellen sowie auch für den Premierminister von New South Wales tätig war. Er war Gründungspartner der ersten Krisenmanagementfirma Australiens, die 2000 an die zur Omnicom-Gruppe gehörende Gavin Anderson & Company verkauft wurde, sowie als Managing Director für deren Londoner Geschäftsstelle tätig, bevor er seine Beratertätigkeit in Australien wieder aufnahm.

2004 übernahm er bei Weber Shandwick in London die Leitung des internationalen Geschäfts eines grossen Finanzkunden und erhielt gleich ein Mandat für 20 EU-Märkte. 2007 wechselte er zur Genfer Niederlassung, um das internationale Geschäft eines führenden Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmens zu leiten. 2009 wurde er zum Managing Director für den Schweizer Markt bei Weber Shandwick ernannt und übernahm 2014 die Funktion des Chief Client Officer EMEA.

In den letzten 18 Monaten wandte sich Stravs von Montreux aus der privaten Kommunikationsberatung zu und betreute eine Vielzahl von Kunden in den Bereichen Wohltätigkeit, Fast Moving Consumer Goods, Sicherheit und Technik.

Die Suche bei BCW nach einem permanenten CEO ist gemäss Mitteilung im Gang und eine offizielle Ernennung werde auf Anfang 2019 erwartet. (pd/maw)