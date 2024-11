Microsoft: Nicolas Probst ist neuer Kommunikationmanager

Publiziert am 05.11.2024

Das Schweizer Kommunikationsteam des US-Konzerns besteht nun aus Nicolas Probst, PR- und Kommunikationsmanager für die Schweiz, Johannes Prüller, PR- und Kommunikationsmanager für Österreich und die Schweiz, sowie Michael Isaac, Leiter PR & Kommunikation bei Microsoft Schweiz und Österreich. Ende 2023 hatte Marsel Szopinski das Unternehmen als Communications Manager Microsoft Switzerland verlassen.

Nicolas Probst bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit. Vor seinem Wechsel zu Microsoft hatte Probst Führungspositionen bei den Architekturbüros Christ & Gantenbein und Ole Scheeren inne, wie in einer Medienmitteilung von Microsoft steht. Zudem war er für Herzog & de Meuron in Basel, Berlin, New York und Peking tätig. Probst verfügt über Masterabschlüsse in Medienkunst von der Universität der Künste Berlin und in Kommunikationswissenschaft von der Universität Fribourg.

Fokus auf KI-Kommunikation

In seiner neuen Position wird Probst sowohl die externe als auch die interne Kommunikation verantworten. Er berichtet direkt an Michael Isaac. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit wird die Vermittlung von Themen rund um Künstliche Intelligenz sein. «Sein Talent fürs Geschichtenerzählen wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie unsere Lösungen es Schweizer Unternehmen ermöglichen, innovativ und global wettbewerbsfähig zu sein», wird Michael Isaac in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)