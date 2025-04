Bundeskanzlei: Nicole Lamon wird kandidieren

Publiziert am 19.04.2025

Nicole Lamon soll nach dem Rücktritt von Bundesratssprecher Andrea Arcidiacono laut Recherchen der Schweiz am Wochenende für das Amt kandidieren. Die frühere Kommunikationschefin von Alain Berset und heutige Inlandschefin der Zeitung Le Temps sei von der Findungskommission kontaktiert und zur Einreichung ihrer Unterlagen aufgefordert worden. 2024 hatte sie noch öffentlich abgesagt.

Neben ihr würde auch Urs Wiedmer, Kommunikationschef von Bundesrat Parmelin, als möglicher Kandidat gehandelt. Auch Pierre Gobet, Kommunikationschef bei der UNO-Mission in New York, habe sich für das Amt interessiert, sei jedoch nicht mehr im Rennen. Alle Genannten wollten sich gegenüber CH Media nicht äussern, wie es in der Aargauer Zeitung heisst. (sda/awe)