Martin et Karczinski: Nicole Schirner wird Direktor Markenberatung

Nicole Schirner stösst ab sofort als Direktor Markenberatung zu Martin et Karczinski. Zusammen mit dem Management-Team unter der Leitung von Daniel Zehntner wird sie den Ausbau der Züricher Niederlassung weiter vorantreiben, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Schirner startete ihre Laufbahn nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft in Köln bei Philip Morris. Anschliessend verantwortete sie als Marketingdirektorin Feldschlösschen in Deutschland. Die Marke e.on führte sie weltweit ein und steuerte zehn Jahre lang das Marketing von e.on in internationalen Funktionen.

In der Schweiz initiiertete sie als Head of Marketing & Strategy Europe ein bedeutendes strategisches Geschäftsfeld für den chinesischen Weltmarktführer Trinasolar und leitete weltweit digitale Marketingprojekte. In den Schweizer Energieversorgungsunternehmen EWB und EWZ verantwortete Schirner Marketing & Sales als Mitglied der Geschäftsleitung sowie Marketing & Kommunikation. (pd/log)