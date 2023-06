Edelweiss: Nina Wach wird neue Abteilungsleiterin

Ab dem 1. September übernimmt Nina Wach die Leitung der Abteilung Brand Management & Marketing Communication von Edelweiss, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Yves Maclean, der Edelweiss Ende Juli verlassen wird (persoenlich.com berichtete).

Nina Wach war die letzten eineinhalb Jahre Head Brand Management & Creative Director bei der NZZ. Zuvor war sie Head of Brand Management bei Swiss International Air Lines (Swiss), Head of Marketing, Communication and Branding bei der Teo Jakob AG und Senior Global Marketing and Brand Manager sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Barry Callebaut.

Patrick Heymann, Chief Commercial Officer von Edelweiss, wird in der Mitteilung zitiert: «Für mich ist Nina Wach ein idealer Fit für Edelweiss. Sie verfügt über nationale und internationale Erfahrung in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Branding und kennt ausserdem die Airline Branche. Das macht sie zur idealen Besetzung dieser Management Funktion. Ich freue mich, sie am 1. September bei uns begrüssen zu dürfen.» (pd/yk)