Passugger: Nino Niederreiter beteiligt sich an den Mineralquellen

Publiziert am 02.09.2024

Mit dem Einstieg bei Passugger plant Nino Niederreiter seine unternehmerische Zukunft und kehrt zu seinen Bündner Wurzeln zurück. Für ihn sei der Schritt eine Herzensangelegenheit, wird der Hockeyprofi in einer Medienmitteilung zitiert. Der 31-jährige Nino Niederreiter spielt seit seinem 18. Lebensjahr in der National Hockey League in den USA, aktuell für die Winnipeg Jets.

Passugger ist die einzige unabhängige und inhabergeführte Mineralquelle Graubündens, die auch mit dem prominenten Mitinhaber in rein bündnerischem Besitz bleibt. Die Rückführung der Traditionsquellen in Bündner Hände durch den Initianten Urs Schmid sei seit rund 20 Jahren ein wichtiger Bestandteil und Treiber der Unternehmensgeschichte, heisst es weiter.

«Motiviert mich über meine Eishockey-Karriere hinaus»

«Die Gespräche und der Einblick in das Traditionsunternehmen Passugger haben mich in meinem Wunsch und Willen, Aktionär und Miteigentümer der Passugger Mineralquellen AG werden zu wollen, bestärkt. Die Innovationskraft, das Produkt, das Team und alles, was in den letzten Jahren in Passugg erschaffen und entwickelt wurde, fasziniert mich und motiviert mich weit über meine Eishockey-Karriere hinaus», wird Niederreiter in der Medienmitteilung zitiert.

Niederreiter ist nicht der erste Schweizer Profisportler und Eishockeystar, der ins Mineralwassergeschäft einsteigt. Ex-NHL-Spieler Mark Streit hat vor einem Jahr zusammen mit anderen amtierenden und ehemaligen Sportgrössen wie Roger Federer, Yann Sommer oder Christian Stucki die Mineralquellen Adelboden übernommen. (pd/nil)