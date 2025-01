Publiziert am 27.01.2025

Der Kanton Obwalden will per 2026 das gedruckte Amtsblatt durch eine elektronische Ausgabe ersetzen. Die Regierung hat eine entsprechende Totalrevision des Publikationsgesetzes in die Vernehmlassung gegeben.

Das elektronische Amtsblatt soll kostenlos und für alle zugänglich sein, wie die Obwaldner Staatskanzlei am Montag mitteilte. Die heutige Bezahlschranke für öffentliche Bekanntmachungen – ein Abonnement kostet knapp 50 Franken – sei nicht mehr zeitgemäss.

Abonnenten- sowie Inseraterückgang

Die Einnahmen vermochten die Produktions- und Vertriebskosten aufgrund des Abonnenten- sowie Inseraterückgangs nicht mehr zu decken, wie es hiess. Diese belasteten zunehmend die Staatsrechnung. Durch das elektronische Amtsblatt könnten die Kosten deutlich gesenkt werden.

Für das neue Amtsblatt will die Regierung die Publikationsplattform «Amtsblattportal» des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) einsetzen. Dieses kann online eingesehen und abonniert werden. Das «Amtsblattportal» wird bereits von elf Kantonen genutzt.

Die Vernehmlassung dauert bis Ende April 2025. Anschliessend wird der Kantonsrat darüber debattieren. (sda/awe)