Die Agentur Farner Branding sorgt für einen neuen Webauftritt von Oneconsult, dem produkte- und herstellerunabhängigen Schweizer Cybersecurity Services Partner mit Büros in Thalwil bei Zürich, Bern und München, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der gesamte Markenauftritt wurde nach einem Positionierungsworkshop überarbeitet. Logo, Farbwelt, Typografie, Piktogramme, Infografiken und Bildwelten wurden konzipiert und umgesetzt. So fanden auch verschiedene Fotoshootings an den Standorten in Zürich und München statt. Pünktlich zum CEO-Wechsel Anfang 2022 wurde das Redesign dann mit der neuen Website als Schlüsselanwendung lanciert, heisst es weiter.

Die aufgefrischten Markenelemente und die Schlüsselanwendungen hat Farner Branding zudem in einem digitalen Brandmanual mit integrierter Bilddatenbank dokumentiert. Gemäss diesen neuen Guidelines wurde laut Mitteilung auch der Auftritt in den sozialen Medien modernisiert.

Neben dem Fresh Up des Markenauftritts unterstützt Farner Oneconsult bei der Konzeption von Social Media Content, der Redaktionsplanung sowie bei der PR-/Medienarbeit.

Verantwortlich bei Oneconsult: Christoph Baumgartner (VRP), Tobias Ellenberger (CEO), Manuela Nigsch (Marketing Manager); verantwortlich bei Farner Branding: Markus Gut (Gesamtverantwortung), Fabian Bertschinger (Creative Director), Martin Fawer (Consulting Director), Roy Müller (Consultant Digital), Noah Açil (Designer), Jan Jenny (Brand Consultant); verantwortlich bei Detail AG (Programmierung der Website): Martin Oberholzer (Projektleitung), Wing Lung Choong (Programmierung); Fotograf: Nathan Beck. (pd/mj)