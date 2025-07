Violetta: Paint It Easy erhält digitalen Farbanstrich

Publiziert am 10.07.2025

Die Basler Marketing-Agentur Violetta Digital Craft hat für das Start-up Paint It Easy eine Markenidentität entwickelt. Das Unternehmen bietet geführte Malkurse an verschiedenen Standorten an und wollte seine Positionierung als niedrigschwelliger Kreativanbieter schärfen.

Der Markenauftritt transportiert das Konzept «Kunst für alle zugänglich machen» mit farbigen und verspielten, aber strukturierten Elementen. Das Corporate Design zielt auf spontane Buchungen und den Abbau von Hemmschwellen bei kunstinteressierten Laien ab.

«Kunst kann verbinden, entspannen und begeistern. Mit dem neuen digitalen Auftritt wollen wir diese Erfahrung für noch mehr Menschen erlebbar machen», werden Patricia Kaliczka und Peter Kovacs, die Co-Geschäftsführer von Paint It Easy, in einer Mitteilung zitiert.

Violetta Digital Craft realisierte Branding, UI/UX-Design und technische Umsetzung der Website. Die Online-Plattform verfügt über einen Kursfilter, über den Nutzer nach Standort, Datum, Stil oder Thema suchen können.

Paint It Easy plant den Ausbau um Community-Funktionen und E-Commerce-Bereiche. Das Unternehmen positioniert sich als Community für Kreativinteressierte, nicht nur als Eventanbieter. (pd/cbe)