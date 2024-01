Pascale Hofmeier gehört seit Januar 2024 zum Team von Int/ext, dem Basler Beratungsunternehmen für Reputation und Reputation Risk Management. Als Beraterin bei Int/ext wird Pascale Hofmeier ihre langjährige Erfahrung insbesondere in der Beratung, Konzeption, Planung und Umsetzung von vielschichtigen Kommunikationsmassnahmen sowie im Issues- und Krisenmanagement einbringen.

Zuletzt leitete Hofmeier das Team Kommunikation und Marketing der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor war sie als wissenschaftliche Redaktorin beim Schweizerischen Nationalfonds tätig. Sie hat nach dem Lizenziat in Psychologie und Medienwissenschaften mehrere Jahre als Redaktorin bei verschiedenen Zeitungen in den Kantonen Bern, Freiburg und Basel gearbeitet. (pd/cbe)