Mercedes-Benz Schweiz: Patrick Bossart wird Kommunikationschef

Mercedes-Benz verpflichtet Patrick Bossart als neuen Leiter Corporate Communications. «Der studierte Ökonom sowie einstige Journalist und TV-Moderator verfügt über ein vielseitiges Erfahrungsrepertoir in den Bereichen Media, Public Relations und Corporate Communications», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Bossart war seit 2002 bei Holcim und Walter Meier Group in der Kommunikation tätig – zuletzt sechs Jahre bei Coca-Cola HBC Schweiz als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Public Affairs & Communications.

In seiner neuen Funktion verantwortet der 46-Jährige nebst der Kommunikationsstrategie und der internen Kommunikation unter anderem die Pressearbeit für Mercedes-Benz Cars.

Sein Vorgänger, Artur Demirci, ist seit 1. Mai 2018 bei der Daimler AG in Stuttgart in der Funktion Head of International Lifestyle-, Brand- & Social Media Communications tätig. (pd/eh)