ÖKK: Patrick Eisenhut übernimmt die Kommunikation

Patrick Eisenhut, seit mehr als vier Jahren bei ÖKK, übernahm per 1. Juni die Leitung der Unternehmenskommunikation. Dies schreibt die ÖKK am Dienstag in einer Mitteilung. Er folgt dabei auf Bruno Schatz, der die Versicherung nach fünf Jahren verlässt.

«Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Kommunikationsarbeit bin ich mir der grossen Aufgabe und Verantwortung bewusst», lässt sich Eisenhut in der Mitteilung zitieren. «Mein Team und ich werden alles daran setzen, die Kommunikation von ÖKK weiterzuentwickeln, um auch künftig ein professioneller vertrauensvoller Dienstleister für die vielfältigen Anspruchsgruppen zu sein.»

Eisenhut hat zuletzt ein Masterstudium an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich abgeschlossen. (pd/eh)