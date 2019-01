Bayer: Patrick Kaiser neu Kommunikationschef Schweiz

Per 1. Februar 2019 übernimmt Patrick Kaiser, bisheriger Leiter Kommunikation am internationalen Bayer-Hub in Basel, die Gesamtverantwortung für die Kommunikation in der Schweiz. Er berichtet an den Länderverantwortlichen Schweiz, Felix Reiff, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die bisherige Stelleninhaberin, Barbara Zimmermann, wird innerhalb der Kommunikation Schweiz neue Aufgaben übernehmen und an Kaiser rapportieren.

Kaiser verfügt laut Mitteilung über langjährige Kommunikationserfahrung in internationalen Unternehmen und ist seit 2013 bei Bayer tätig. (pd/cbe)