Schroten: Peach Weber und Ingeborg Spillmann feiern die Arbeit

Publiziert am 05.09.2024

Peach Weber ist 71 Jahre alt und macht weiterhin, was er seit bald fünfzig Jahren macht: Das Publikum mit seinen «Gäx» unterhalten. Die Anzahl der Auftritte hat er leicht reduziert und gewisse Dinge nerven, aber fürs Aufhören «macht es halt einfach noch zu viel Spass», heisst es iin einer Mitteilung. Was seine Einstellung zum Arbeiten ist und wann für ihn dann doch der Zeitpunkt zum Aufhören gekommen ist, erzählt der Aargauer Komiker im Video-Interview für die Social-Media-Kanäle und den Blog von Swiss Life Schweiz.



Das Interview mitsamt Video-Formaten begleitet die Vorsorgestudie «Lang lebe die Arbeit?», die jüngst neue Zahlen und Trends zur Erwerbstätigkeit im Rentenalter vorlegte. Das Beispiel des Komikers unterstreicht eine der zentralen Aussagen, wie Studienleiter Andreas Christen erklärt: «70 Prozent der Befragten sagen, dass sie weiterarbeiten, weil sie Freude an ihrer Tätigkeit haben.» Rund 25 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer arbeiten gemäss der Studie über das Rentenalter hinaus, lediglich bei gut einem Drittel davonstehen finanzielle Aspekte im Vordergrund.





Diese spielen auch bei Ingeborg Spillmann eine untergeordnete Rolle: Sie ist die zweite Protagonistin, mit der Schroten gemeinsam mit Mattogrosso Films die Swiss Life-Studie emotional anreichert. Die heute 60-Jährige hat mit 55 dafür gesorgt, dass es in ihrem Leben auch über das ordentliche Pensionsalter hinaus sicher nicht langweilig wird: Die Kommunikationsberaterin hat sich 2019 selbstständig gemacht und gleichzeitig die Ausbildung zur Trampilotin bei den VBZ begonnen. Die Schiene habe sie schon immer fasziniert – und: «Diese Befriedigung, das mit dem Tram fahren geschafft zu haben, das war einmalig.»



Die beiden Stories sind Teil einer umfangreichen Content-Kampagne rund um die Swiss Life-Studie und werden seit Sommer 2024 auf den digitalen Kanälen von Swiss Life ausgespielt. (pd/wid)