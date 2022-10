Die künstlerische Leiterin von «Tanz in Bern»*, Anneli Binder, greift mit ihrem dramaturgischen Team laut einer Mitteilung für jede Festivalausgabe «gesellschaftsrelevante Gedanken» auf, die anhand von Bühnenproduktionen und Kontextveranstaltungen erörtert und zu einer «thematisch vertieften Auseinandersetzung» einladen würden.



«Shift» bedeutet aus dem Englischen übersetzt Verschiebung oder Verlagerung. Das Adjektiv «shifting» verweist auf veränderliche, wechselnde, verrückte Dinge. Damit werde das Publikum eingeladen, andere Perspektiven einzunehmen und den aktuellen Standpunkt und den Stillstand zu verlassen. So würden neue Betrachtungsweisen sowie ungewohntes Denken Platz finden, was uns beleben und inspirieren soll.











Noord durfte auch dieses Jahr die Dampfzentrale Bern begleiten und den Auftritt des Festivals gestalten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Idee vom Festival folgend, soll auch in der visuellen Kommunikation das Publikum «verführt werden, sich zu bewegen und den bekannten Blick zu verschieben». Statt eines «statischen Keyvisuals» seien Bilder chiffriert worden, woraus eine modulare Bildsprache entwickelt worden sei, die an unterschiedlichen Stellen dekodiert werden könne.



Unter dem Festivalthema «shifting» sei eine visuelle Sprache für das Programmheft in drei unterschiedlich «ge-shifteten» Versionen, Anzeigen und Plakate entstanden, die ab sofort überall in Bern zu sehen sind. Noord produzierte zudem einen kurzen Kinotrailer, der einen Einblick in das diesjährige Programm bietet.

«Auch dieses Jahr schafft es Noord, das Thema an ein potenzielles Publikum zu tragen und so die Marke Tanz in Bern stärker zu verankern», lässt sich Anneli Binder, Künstlerische Leiterin von Tanz in Bern. (pd/tim)



*Tanz in Bern 2022 – Das internationale Tanzfestival der Dampfzentrale Bern, vom

20. Oktober bis 6. November 2022.