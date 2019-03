IRF: Peter Kirkow steigt als Berater an Bord

IRF – ein Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation – baut sein Angebot im Bereich Investor Relations aus. Neu an Bord ist Peter Kirkow als Konsulent/Senior Advisor. Damit erhöhe IRF die Expertise in den Spezialgebieten Tagesgeschäft Investor Relations, Pflege und Ausbau der Investorenbeziehungen, Internationale Kapitalmärkte, Strategische Positionierung und Profilierung von Führungskräften, Corporate Governance sowie Finanz- und Wirtschaftsanalyse.

Kirkow besitzt Abschlüsse in Russland- und Osteuropastudien der Universität Birmingham. Zunächst startete er eine akademische Laufbahn, wobei er sich inhaltlich den regionalen Wirtschaftsreformen in Russland und Osteuropa widmete. 1998 wechselte er in die Londoner City als Sell-side Analyst für Technologieunternehmen. 2001 schloss er sich Makinson Cowell in London an, wo er 2008 zum Partner berufen wurde. Makinson Cowell wurde 2013 von KPMG UK übernommen, worauf Kirkow aus Wien für den deutschsprachigen Raum tätig war. Im März 2017 gründete er die Kirkow Consulting GmbH & Co KG mit Sitz in Wien und war als unabhängiger Unternehmensberater in ganz Europa tätig. (pd/eh)