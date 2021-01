Direktionswechsel: Peter Marbet wird Chef von Caritas

Seit Anfang Januar wird Caritas Schweiz von einem neuen Direktor geleitet. «Peter Marbet sieht es als Priorität, die Hilfe für Armutsbetroffene fortzuführen, zumal die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise die ärmere Bevölkerung am stärksten trifft. Armutsbetroffene Personen sollen in dieser schwierigen Zeit die notwendige Unterstützung und eine Stimme in Öffentlichkeit und Politik erhalten», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.



Marbet hat seine Arbeit bei Caritas Schweiz im November angetreten und auf den 1. Januar 2021 die Direktionsverantwortung von seinem Vorgänger Hugo Fasel, der Ende 2020 in Pension gegangen ist, übernommen. Dieser Wechsel fand mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie statt. «Die Hilfe für Menschen, die in Not und Armut leben, ist in dieser Zeit wichtiger denn je», so Marbet in der Mitteilung. «Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren Projekten im In- und Ausland einen wichtigen Beitrag zur Linderung und Überwindung der Not leisten können. Möglich wird dies dank der beeindruckenden Solidarität, welche die Schweizer Bevölkerung seit Beginn der Krise für Menschen in Not unter Beweis gestellt hat».

Der 53-jährige Peter Marbet war in den letzten 13 Jahren Direktor des Berner Bildungszentrums Pflege, einer Höheren Fachschule für die Ausbildung zur Krankenpflege. Zuvor war er unter anderem Leiter Politik und Kommunikation von Santésuisse.

Caritas Schweiz beschäftigt über 400 Mitarbeitende in der Schweiz und in ihren Vertretungen in 15 Ländern. (pd/eh)