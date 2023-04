Ogilvy konnte sich bei der offiziellen WTO-Ausschreibung in einem mehrstufigen Pitch gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen und überzeugte den IVA (Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz) mit einer laut Mitteilung «durchdachten und langfristigen Strategie und kreativen Ansätzen» für die zwei Marken «Safe at work» und «Be smart work safe».

«Safe at work» ist die Präventionsmarke der Kantone für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, die bei der Interkantonalen Präventionsfachstelle PFS angesiedelt ist und die kantonalen Arbeitsinspektorate ergänzt und unterstützt. Ziel ist es, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und das Thema der Arbeitssicherheit in der Schweiz kulturell zu verankern. Diese Vision gestaltet Ogilvy künftig gemeinsam mit dem IVA – auf allen kommunikativen Touchpoints.

Eine Plattform für die Gen Z

Um junge Arbeitnehmende anzusprechen, wurde mit «Be smart work safe» eine Plattform mit Social-First-Charakter ins Leben gerufen. Um dem bestehenden TikTok-Kanal neues Leben einzuhauchen, entwickelte die Agentur eine ganzheitliche Strategie, die Media und Inhalte optimal zusammenbringt. Ausserdem punktete Ogilvy bei der Präsentation mit Content, der inhouse produziert wurde, wie es weiter heisst.

Die Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung beider Marken haben bereits begonnen und die ersten Resultate werden bereits dieses Jahr zu sehen sein. (pd/cbe)