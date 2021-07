Contcept Communication: Pitch um Basefit.ch gewonnen

Das Fitness-Unternehmen Basefit.ch verfügt in der Schweiz über ein Netzwerk von insgesamt 41 Fitnessclubs und beschäftigt rund 350 Angestellte, die sich mit grossem Einsatz und Leidenschaft um aktuell mehr als 80'000 Kunden und Kundinnen kümmern.

Der Schweizer Fitnessmarkt ist laut Mitteilung der teuerste der Welt und deshalb ein Angebot, das sich nicht jeder leisten kann. Basefit.ch ist der Meinung, dass Fitness und Gesundheit ein Gut ist, zu dem alle Menschen unabhängig von Einkommen, Geschlecht et cetera Zugang erhalten sollen.

«Dieser Aspekt gefällt uns sehr», wird Barbara Ryter, Mit-Inhaberin von Contcept Communication, in der Mitteilung zitiert: «Und als sehr sportliche und gesundheitsbewusste Agentur freuen wir uns natürlich auch besonders über den Neuzugang eines starken Brands aus dem Fitnessbereich.»

Seit Ende 2019 ist die Basefit.ch AG eine Tochtergesellschaft des britischen Unternehmens PureGym. Als Mitglied dieser starken Gruppe mit rund 1,8 Millionen Mitgliedern (Stand Februar 2020) gehöre Basefit.ch europaweit zu den drei grössten Fitnessketten und sei dadurch bestmöglich positioniert, um die ambitionierten Ziele weiter zu verfolgen und zu verwirklichen: nämlich Fitness in der Schweiz für alle zu erschwinglichen Preisen, voller Flexibilität durch monatliche Mitgliedschaften und in hoher Qualität zugänglich zu machen. Dadurch sei basefit.ch in der Lage, künftig einen noch grösseren und wichtigeren Beitrag für die Fitness und Gesundheit der Schweizer Bevölkerung zu leisten. (pd/tim)