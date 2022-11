The Kusnacht Practice, mit Hauptsitz in Zollikon bei Zürich, ist laut einer Mitteilung «weltweit führend in der Behandlung von Abhängigkeiten, psychische Gesundheit, medizinische Rehabilitation und Reverse-Aging». Die Einrichtung sei 2011 gegründet worden und kombiniere «richtungsweisende Schweizer Qualitätsstandards mit innovativer Pflege und einem international renommierten Ärzteteam». Dabei wohne jeder Patient in seiner eigenen Fünf-Sterne-Villa am Ufer des Zürich- oder Genfersees und werde individuell «mit den höchsten Standards an Professionalität, Sorgfalt und Vertraulichkeit behandelt».

Um zukünftig den Nummer-eins-Status «als weltweit exklusivstes Behandlungszentrum» weiter ausbauen zu können, hat sich die Kusnacht Practice laut Mitteilung für einen umfassenden Rebranding-Prozess entschlossen, welcher unter anderem in einer ersten Phase die Konzeption und Umsetzung der neuen Unternehmenswebseite als Herzstück beinhaltet. Zelebrand International habe sich im Rahmen eines internationalen Pitch-Prozesses erfolgreich gegen spezialisierte Mitbewerber aus dem Luxusbereich, unter anderem aus Paris, New York und Genf, durchgesetzt.



Die Marke The Kusnacht Practice wird laut Agentur einerseits durch ihre Kompetenz wahrgenommen, andererseits sollen die internationalen UHNWI-Kunden (Ultra-High-Net-Worth-Individuals) visuell entsprechend der Positionierung im absoluten Luxussegment angesprochen werden. Dies sei «eine anspruchsvolle Aufgabenstellung, welche die Agentur aus Zürich mit einem einzigartigen 360-Grad-Customer Centricity Ansatz» gelöst habe:



Neben der Integration des Core Business in die neue Corporate Identity stand laut Mitteilung insbesondere die neue und umfangreiche Webseite im Zentrum. Diese werde häufig von potenziellen Kunden besucht, die bereits einer bestimmten Stresssituation ausgesetzt seien. Dank des intuitiven UI/UX würden sich die User neu schnell zurechtfinden. Ausserdem sei ein Erlebnis geschaffen worden, welches vom ersten Kontakt an positiv auf den User einwirke.

«Zelebrand hat einen überzeugenden strategischen Ansatz präsentiert. Dazu kam das hohe Verständnis für Innovation und Design sowie die ausgewiesene Health und Luxury Expertise der Agentur», lässt sich Jennifer Best, Brand & Marketing Manager, zitieren.

«Wir sind sehr stolz, für eine Luxusmarke wie The Kusnacht Practice tätig sein zu dürfen. Es ist uns mit einem integrierten Ansatz gelungen, das Core Business mit dem ikonischen ‹K-Circle› zu verbinden», so Ralf Kostgeld, Founder und Creative Partner von Zelebrand International. Founder und Managing Partner Petar Dakovic fügt an: «Mit dem neu geschaffenen Gesamtauftritt wollen wir aktiv dazu beitragen, dass The Kusnacht Practice ihre Marktführerschaft global ausbauen kann.»

Das neue Branding und die Webseite wurden bereits ausgerollt. Weitere 360-Grad-Massnahmen sind in Entwicklung. Dazu gehört auch eine Modekollektion für das hauseigene Polo-Team, eine neue Unternehmensbroschüre und diverse andere Aktivitäten.

Verantwortlich bei The Kusnacht Practice: Eduardo Greghi (CEO & Chairman), Andrea Kistner (Chief of Staff to the CEO), Geraldine Matthews (COO), Jennifer Best (Brand & Marketing Manager), Eden Brill (Digital Marketing Assistant), Krzysztof Jakubiak (Marketing Project Manager); verantwortlich bei Zelebrand International/Q: Ralf Kostgeld (Founder/Creative Partner), Petar Dakovic (Founder/Managing Partner), Albert Trulls, Jerry Zimmerli (Art Direction & Design), Christian Aepli (Senior Project Manager), George Naskid (UI/UX), Johann Sauty (Fotografie), Q Switzerland/Worldwide (Web Development & Tech), Dominic Mohan (Text). (pd/cbe)